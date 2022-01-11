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В Кремле заявили, что позиция Путина по индексации пенсий остается в силе

Анна Назайкина
13:38 11.01.2022
Ранее президент РФ заявлял, что правительство РФ должно сделать все необходимое для реализации этого решения.
В Кремле заявили, что позиция Путина по индексации пенсий остается в силе
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Позиция Владимира Путина в отношении индексации российских пенсий остается прежней, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это позиция Путина в отношении индексации пенсий...она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить выполнение задачи кабмину.

Напомним, что 23 декабря прошлого года в ходе пресс-конференции российский лидер заявил, что правительство страны должно предпринять все необходимые меры для реализации индексации пенсий до фактической инфляции.

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