В стране и мире В Кремле заявили, что позиция Путина по индексации пенсий остается в силе Анна Назайкина Ранее президент РФ заявлял, что правительство РФ должно сделать все необходимое для реализации этого решения. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Позиция Владимира Путина в отношении индексации российских пенсий остается прежней, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это позиция Путина в отношении индексации пенсий...она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить выполнение задачи кабмину. Напомним, что 23 декабря прошлого года в ходе пресс-конференции российский лидер заявил, что правительство страны должно предпринять все необходимые меры для реализации индексации пенсий до фактической инфляции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика