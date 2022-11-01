Шойгу заявил о доставке 77 тысяч тонн грузов в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, сколько тонн грузов было доставлено в отдаленные гарнизоны ВС РФ на территории России.

«Двадцать седьмого сентября завершена доставка материальных средств в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.

По его словам, эти запасы позволят воинским частям полноценно функционировать полтора года.