Охота на «Лепестки»: как саперы очищают от мин территории Донбасса

Мины, которые можно использовать повторно, будут установлены уже в интересах обороны наших позиций. Остальные уничтожат на месте.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Саперы 2-го армейского корпуса ведут охоту на противопехотные мины ПФМ-1, прозванные «Лепестками». Как правило, эти мины самоликвидируются через два-три дня. Оставшиеся чаще всего неопасны, но исключений саперы не делают.

Брошенные укрепления ВСУ на освобожденных территориях окружены минными полями, которые мешают инженерным работам по укреплению уже наших позиций. Саперы работают в паре, на расстоянии друг от друга. Задача - проверить безопасность проходов к уже известным минным полям. Каждая лесная тропинка, по которой может пройти техника, усыпана минами. Большую роль играет оснащение саперов. Волонтеры на собранные средства направили дополнительные металлоискатели.

«"Лепестки" обнаруживаются в основном визуально и с помощью металлодетекторов. Надо быть внимательным на подходе. "Лепестки" - очень опасная мина. Здесь несколько минных полей, установлены дистанционно», - рассказал офицер Народной милиции ЛНР с позывным Аллигатор.

Чтобы полностью обследовать и обезвредить минное поле, саперам нужно не более двух дней. Те мины, которые можно использовать повторно, будут установлены уже в интересах обороны наших позиций. Остальные уничтожат на месте накладными зарядами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов