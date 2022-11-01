Армия Армия Армия

Охота на «Лепестки»: как саперы очищают от мин территории Донбасса

Валентин Гвоздев
18:11 01.11.2022
Мины, которые можно использовать повторно, будут установлены уже в интересах обороны наших позиций. Остальные уничтожат на месте.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Саперы 2-го армейского корпуса ведут охоту на противопехотные мины ПФМ-1, прозванные «Лепестками». Как правило, эти мины самоликвидируются через два-три дня. Оставшиеся чаще всего неопасны, но исключений саперы не делают.

Брошенные укрепления ВСУ на освобожденных территориях окружены минными полями, которые мешают инженерным работам по укреплению уже наших позиций. Саперы работают в паре, на расстоянии друг от друга. Задача - проверить безопасность проходов к уже известным минным полям. Каждая лесная тропинка, по которой может пройти техника, усыпана минами. Большую роль играет оснащение саперов. Волонтеры на собранные средства направили дополнительные металлоискатели.

«"Лепестки" обнаруживаются в основном визуально и с помощью металлодетекторов. Надо быть внимательным на подходе. "Лепестки" - очень опасная мина. Здесь несколько минных полей, установлены дистанционно», - рассказал офицер Народной милиции ЛНР с позывным Аллигатор.

Чтобы полностью обследовать и обезвредить минное поле, саперам нужно не более двух дней. Те мины, которые можно использовать повторно, будут установлены уже в интересах обороны наших позиций. Остальные уничтожат на месте накладными зарядами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:35 В стране и мире
МИД РФ: Киев должен гарантировать неиспользование «зернового коридора» в военных целях
18:25 В стране и мире
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски
18:18 В стране и мире
Клишас: введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуально
16:59 В стране и мире
Новак рассказал, как идет российское обследование «Северных потоков»
16:18 В стране и мире
Twitter начал помечать аккаунты контролируемых Киевом украинских СМИ
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.