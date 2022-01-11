Появились новые подробности состояния госпитализированной Прокловой

Медики перевели актрису Елену Проклову из реанимации в палату интенсивной терапии после того, как удалось добиться стабилизации ее состояния, рассказал в беседе с Life.ru музыкальный продюсер и актер Леонид Дзюник.

По его словам, в данный момент она продолжает проходить лечение в одном из московских медучреждений.

«У нее инсульт. Она уже находится в палате, состояние у нее тяжелое, но стабильное...Есть такое понятие палата интенсивной терапии, ее перевели», — сказал Дзюник.

Ранее актер театра и кино, народный артист РФ Борис Щербаков в беседе со «Звездой» рассказал, что в настоящий момент состояние артистки улучшилось. Как утверждает близкий друг 68-летней актрисы, примерно через неделю Проклову выпишут.