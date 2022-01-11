В Кремле оценили готовность для разговора Путина и Байдена по гарантиям безопасности

Готовности для разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности в настоящий момент нет, дипломатическая работа двух стороны будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена», - рассказал представитель Кремля.

Напомним, что консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли в Женеве 9 и 10 января. Далее в Брюсселе состоится саммит Совета Россия - НАТО, в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.