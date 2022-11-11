«Платят достойно»: мобилизованные в СВО начали получать денежное довольствие

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Военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, выполняющие боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине и проходящие подготовку на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны России, начали получать денежное довольствие.

Денежное довольствие состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое, в первую очередь, зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка получает минимально 195 тысяч рублей.

Если военнослужащий, например, сержант, прапорщик или офицер, у него в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, сумма выплаты будет большей.

«У меня дома осталась жена, она, конечно, переживает. Ну, по крайней мере, я доволен, что она хотя бы обеспечивается. Деньги высылаю постоянно, отдал ей карточку, она снимает. Платят достойно», - отметил мобилизованный военнослужащий по имени Григорий.

Другой мобилизованный по имени Вячеслав отметил, что ему выплаты также пришли вовремя, и полученные деньги он вложит в недвижимость.

Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко ответил на вопрос о надбавках для мобилизованных. По его словам, дополнительные выплаты можно получить за особые достижения или за службу в особых условиях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.