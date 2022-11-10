Reuters: ограничение цен на нефть из РФ может привести к крупному кризису с танкерами

По мнению специалистов, точкой отсчета может стать 5 декабря, ибо в эту дату должен вступить в силу запрет на поставки российской нефти в ЕС.

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Из-за введения потолка цен на нефть из России может возникнуть кризисная ситуация. В таком случае груженые танкеры останутся в море без страховки и желающих получить груз. Отмечается, что сложности могут затронуть танкеры, которые на данный момент находятся в море и доставляют купленную ранее российскую нефть на момент вступления в силу решения о введении потолка цен и разъяснения четких правил со стороны вводящих указанные ограничения стран и институтов.

Свои опасения высказали агентству Reuters страховщики, а также связанные с данной отраслью специалисты и источники. Специалисты подчеркивают, что 5 декабря может стать точкой отсчета, ибо в эту дату должен вступить в силу запрет на поставки российской нефти в Евросоюз. Так, схема, предлагаемая странами G7, рассчитана на смягчение удара по рынку от полного отказа и возможность для нефти торговаться.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть даже после введения ценового потолка.