В Кремле рассказали об «артподготовке» США перед новым этапом переговоров

Угрозы новых санкций в отношении России перед новыми консультациями по безопасности выглядят как информационная артподготовка Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовки перед раундом консультаций», - сказал он.

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что США могут включить Россию в список стран, в отношении которых действуют самые жесткие экспортные ограничения, по аналогии с Ираном, Кубой, Сирией и КНДР. Так, в РФ якобы могут ограничить ввоз различных товаров - от авиационной продукции и инструментов до телевизоров и игровых консолей.