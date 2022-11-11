Кубок мира по хоккею перенесли с февраля 2024 на февраль 2025 года

В совместном заявлении НХЛ и NHLPA сообщается, что в нынешних условиях проведение Кубка мира по хоккею в это время не представляется возможным.

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Кубок мира по хоккею перенесен с февраля 2024 на февраль 2025 года. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В последний год НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ- прим. ред.) работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими из лучших, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях проведение Кубка мира по хоккею в это время не представляется возможным. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеемся, что он состоится в феврале 2025 года», - говорится в совместном заявлении НХЛ и NHLPA.

Ранее российский бомбардир клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня. Спортсмен забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу во время встречи с «Эдмонтоном». Домашний матч завершился со счетом 5:4.