В Совфеде заявили, что отдельный указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Ранее в Минобороны России заявили о завершении мероприятий частичной мобилизации и прекращении выдачи повесток.

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Для завершения объявленной президентом частичной мобилизации не требуется соответствующего указа. С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Отдельный указ президента не нужен», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил о завершении мобилизационных мероприятий и прекращении выдачи повесток. При этом военкоматы продолжат набирать добровольцев и кандидатов в контрактники.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в частичной мобилизации поставлена точка. При это он отметил, что не задумывался, нужен ли соответствующий указ и пообещал проконсультироваться с юристами по данному вопросу.