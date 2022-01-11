Самолет ВТА с 145 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву

Военно-транспортный самолет Ил-76 с 145 россиянами на борту вылетел из Алма-Аты в Москву, сообщает Минобороны России.

«Очередной самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что борт доставит людей на подмосковный аэродром Чкаловский.

Российские граждане находились в Казахстане у родственников, а также как туристы. Они прибыли в страну на новогодние праздники, однако из-за произошедших там беспорядков вынуждены были оставаться в гостиницах и домах.

Ранее сообщалось, что самолеты военно-транспортной авиации вывезли из Казахстана в Россию 1 719 человек.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов