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Снижая градус конфронтации: каких гарантий безопасности Москва ждет от НАТО

Виталий Акиньшин
19:07 19.12.2021
В пятницу, 17 декабря, МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Twitter, Globallookpress
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на этой неделе в рамках зарубежной поездки посетила Москву и Киев. Российская сторона передала Донфрид пакет предложений по гарантиям безопасности, которых Москва требует от США и НАТО.

«Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков попросил меня о встрече, чтобы поделиться предложением Москвы о европейской безопасности. Я передам эти идеи в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами. Все эти встречи подтверждают намерение Джо Байдена создать стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами. После Москвы я направлюсь в Брюссель, чтобы продолжить тесную координацию с нашими союзниками по следующим шагам», - сказала Карен Донфрид.

Посланнику Байдена в российском МИД передали перечень первоочередных взаимных мер, предпринять которые необходимо незамедлительно. В минувшую пятницу требования России озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков во время пресс-конференции для российских и западных СМИ.

«В условиях, когда наши отношения подошли, по вине Вашингтона, к опасной критической черте, необходимо срочнейшим образом предпринять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации. Проводимая НАТО и США и НАТО на протяжении последних лет линия на агрессивную эскалацию ситуации в сфере безопасности абсолютно неприемлема и крайне опасна. Вашингтону и его союзнику по НАТО следует незамедлительно прекратить регулярные враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование военных кораблей и самолетов, прекратить военное освоение украинской территории», - заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Российский МИД подготовил сразу два документа на русском и английском языках. Два проекта соглашений о безопасности. Первый - проект соглашения между Россией и государствами-членами блока НАТО. Второй - договор о гарантиях безопасности между Россией и США.

Документы, которые появились на свет после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, МИД России отправил в Брюссель и Вашингтон. И как пояснил во время брифинга Рябков, его пункты - вовсе не ресторанное меню, где можно выбрать подходящие для себя позиции. Оба договора должны быть подписаны в полном объеме.

«Когда они что-то скажут более или менее внятное и реальное в параметрах реальных компромиссов, тогда мы будем рассматривать. А пока нет. Пока пусть читают», - сказал Рябков.

Российский план предусматривает принципиальные изменения позиции США и НАТО в отношении размещения своих вооружений. И, конечно же, возникают опасения, а что будет, если США и союзники откажутся от соглашения.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.

«Будем совершенствовать двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов, увеличение дистанции опасного сближения, будем заниматься разработкой Документов, которые по сегментам, по фрагментам укрепляют безопасность. Но кардинально это проблему не решит, риски очень высокие. Поэтому я предостерег бы от того, чтобы дипломатическая и политическая мысль на западе двигалась в том направлении, которое вы предлагаете. Я за то, чтобы они взяли наше предложения в качестве платформы, в качестве основы и отнеслись к ним максимально серьезно», - подчеркнул дипломат.

Представляя документы, Сергей Рябков заявил, что российские специалисты готовы начать переговоры с США в любой день, в любой третьей стране. Один из вариантов - проведение встречи в Женеве. Команда для переговоров, по его словам, уже сформирована.

Официального ответа от Вашингтона пока не поступало. Но агентство Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники, сообщило, что в США ознакомились с документом.

Текст российских предложений о взаимных гарантиях безопасности до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе дошел в день опубликования. Первые заявления после публикации российского проекта соглашения генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал, видимо, не осознавая всей серьезности требований Москвы.

«Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина», - сказал он.

Релиз российского плана о взаимных гарантиях безопасности состоялся как раз в тот момент, когда закипел внешнеполитический котел Евросоюза и НАТО. В очном и заочном режимах на минувшей неделе, порой наслаиваясь друг на друга, прошли саммит «Восточного партнерства», совет глав ЕС, сессия Европарламента и  масса различных консультаций  по российской тематике. Все это напоминало чемпионат Европы по антироссийской риторике.

Всю минувшую неделю США и страны Запада пытались согласовать пакет антироссийских санкций. Однако вариант Байдена в Берлине и Париже посчитали слишком жестким, понимая, что контрсанкции бумерангом обязательно вернутся ударом по экономике европейских стран. Поэтому ожидаемого анонса небывалых санкций так и не случилось.

Но если США и Европа не сумели договориться по такому, казалось бы, обоюдному вопросу, как антироссийские санкции, то остается только догадываться, какой трудности возникнут, когда начнется обсуждение гарантий о безопасности.

Как бы то ни было, соглашения о взаимных гарантиях безопасности дошли до адресатов. Мяч брошен, и теперь он на стороне США и союзников. Официальный ответ на предложения России по снижению напряженности Вашингтон, если верить американским СМИ, планирует дать уже на предстоящей неделе.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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