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В Госдуме предложили вводить штрафы за ЛГБТ-пропаганду в играх

Елизавета Потейчук
02:11 11.11.2022
Депутат, в частности, объяснила необходимость поправок «обеспечением безопасности контента и сохранением здоровья граждан».
В Госдуме предложили вводить штрафы за ЛГБТ-пропаганду в играх
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Отмечается, что поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.

«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», - цитируют «Известия» слова Лантаровой.

Парламентарий указала, что разработчики многих игр вводят в их сюжеты персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. При этом Лантарова объяснила необходимость поправок «обеспечением безопасности контента и сохранением здоровья граждан», а также профилактикой «совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Напомним, 27 октября в Государственную думу России был внесен проект закона, который предусматривает запреты выдачи прокатных удостоверений для фильмов, в который будут выявлены признаки ЛГБТ-пропаганды или призывы к смене пола.

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