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В Лефортово прошла торжественная церемония закрытия Кубка ВС РФ по гиревому спорту

20:49 11.11.2022
Всего в личном и командном первенствах турнира выступили более 200 сильнейших гиревиков из военных округов ВС РФ, а также высших военно-учебных заведений Минобороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На спортивной базе ЦСКА в Лефортово завершился пятый, юбилейный, Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Александровича Востротина.

Перед торжественной церемонией награждения и закрытия Кубка ВС РФ по гиревому спорту имени В.А. Востротина прошли соревнования в заключительном виде турнира, самом зрелищном и напряженном - командной эстафете. Борьба развернулась не шуточная.

По ее итогам лучшими впервые за историю турнира стали представители Воздушно-десантных войск. Второе место заняли спортсмены-военнослужащие Южного военного округа. Обладателями бронзовых наград стали гиревики Восточного военного округа.

© Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В церемонии награждения приняли участие лидер Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, командующий Воздушно-десантными войсками с 2016 по 2022 год, Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков и начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

В общем зачете среди команд видов и родов войск, военных округов Вооруженных сил Российской Федерации победителями турнира, уже в четвертый раз, стали представители Центрального военного округа. Второе место по итогам турнира заняли гиревики Воздушно-десантных войск. Обладателями бронзовых наград стали военнослужащие Восточного военного округа.

Закрыл турнир Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков.

Всего в личном и командном первенствах турнира выступили более 200 сильнейших гиревиков, представляющих команды видов и родов войск, военных округов ВС РФ, а также высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ.

Ранее Волгоградскую область признали лучшей в подготовке граждан к военной службе. Минобороны России отметило успехи региона в воспитании молодежи на торжественной церемонии награждения в Триумфальном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва».

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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