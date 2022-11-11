В Лефортово прошла торжественная церемония закрытия Кубка ВС РФ по гиревому спорту
Всего в личном и командном первенствах турнира выступили более 200 сильнейших гиревиков из военных округов ВС РФ, а также высших военно-учебных заведений Минобороны РФ.
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На спортивной базе ЦСКА в Лефортово завершился пятый, юбилейный, Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Александровича Востротина.
Перед торжественной церемонией награждения и закрытия Кубка ВС РФ по гиревому спорту имени В.А. Востротина прошли соревнования в заключительном виде турнира, самом зрелищном и напряженном - командной эстафете. Борьба развернулась не шуточная.
По ее итогам лучшими впервые за историю турнира стали представители Воздушно-десантных войск. Второе место заняли спортсмены-военнослужащие Южного военного округа. Обладателями бронзовых наград стали гиревики Восточного военного округа.
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