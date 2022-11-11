В Лефортово прошла торжественная церемония закрытия Кубка ВС РФ по гиревому спорту

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В церемонии награждения приняли участие лидер Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, командующий Воздушно-десантными войсками с 2016 по 2022 год, Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков и начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

В общем зачете среди команд видов и родов войск, военных округов Вооруженных сил Российской Федерации победителями турнира, уже в четвертый раз, стали представители Центрального военного округа. Второе место по итогам турнира заняли гиревики Воздушно-десантных войск. Обладателями бронзовых наград стали военнослужащие Восточного военного округа.

Закрыл турнир Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков.

Всего в личном и командном первенствах турнира выступили более 200 сильнейших гиревиков, представляющих команды видов и родов войск, военных округов ВС РФ, а также высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ.

Ранее Волгоградскую область признали лучшей в подготовке граждан к военной службе. Минобороны России отметило успехи региона в воспитании молодежи на торжественной церемонии награждения в Триумфальном зале Музея-панорамы «Сталинградская битва».

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов