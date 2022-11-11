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Волгоградскую область признали лучшей в подготовке граждан к военной службе

18:49 11.11.2022
Минобороны отметило успехи региона в воспитании молодежи. Например, для детей и подростков в области работают более 300 военно-патриотических клубов и столько же музеев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Волгоградская область признана лучшей в подготовке россиян к военной службе. Регион получил переходящий вымпел министра обороны России.

Торжественная церемония награждения прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Минобороны отметило успехи региона в воспитании молодежи. Например, для детей и подростков в области работают более 300 военно-патриотических клубов и столько же музеев.

«Мы с молоком матери впитали, что такое Сталинградская битва, что такое Сталинград. И конечно же, люди, которые здесь живут, они обязаны иметь такое мировоззрение, мироощущение и, конечно, молодежь воспитывается соответствующим образом. На сегодняшний день первое место заняла Волгоградская область заслуженно. Неоднократно номинировалась. Дважды была на третьем месте, дважды на втором. Сегодня - заслуженно заняла первое место», - заявил начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

Конкурс на лучшую подготовку к военной службе проводится среди российских регионов ежегодно с начала 2000-х. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, в нынешних условиях требования к уровню готовности личного состава возрастают.

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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