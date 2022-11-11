РИА Новости: поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предусматривает уголовное наказание

Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предусматривает наказание в виде лишения свободы.

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Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта.

Законопроект предусматривает ужесточение наказания за повторное нарушение закона о запрещении пропаганды нетрадиционных семейных отношений.

Так, в случае повторного нарушения закона о запрете пропаганды ЛГБТ предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. В случае, если преступление совершается повторно в отношении несовершеннолетних, наказание может составить до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме составили список игр с пропагандой жестокости, насилия и нетрадиционных семейных отношениях и обсуждают возможный запрет компьютерных игр, содержащих пропаганду насилия, жестокости, а также ненормативную лексику и информацию об ЛГБТ-сообществе.