«Стирание» границ: как Польша Украину делить собралась

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Военный парад в центре Варшавы, на трибунах не только все высшее польское руководство, но и президент Литвы с супругой и некоторые представители Европарламента. Выбор даты для празднования дня независимости не случаен - 11 ноября - завершилась Первая мировая, сама Польша тогда отстаивала право на исторические земли, хотя и не существовала как независимое государство.

И вот уже как последние 10 лет «Марш независимости» в этот день проходит по инициативе националистических ассоциаций: «польская молодежь» и «национально-радикальный лагерь» крайне правого толка, ориентиром которых стал итальянский фашизм 30-40-х годов. Для Польши такие шествия давно узаконены.

«Спасибо всем, кто последние пять лет помнил о большой значимости Польши как суверенного и независимого государства. Спасибо всем тем, кто помнил о героях, которые добивались нашей независимости», - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Одним из первых с днем независимости Варшаву поздравил украинский президент: вместо официальной телеграммы, пост в Telegram-канале. Владимир Зеленский преисполнился эмоциями и даже заговорил на польском языке.

«Дорогая Польша! Твоей независимости сегодня 104 года. И вот мои 104 слова для тебя. Украина и Польша - вместе. Ты наша сестра. Было между нами по-разному. Но мы родные. Мы свободны. Когда нашей независимости было 30 лет, Польша была рядом», - сказал украинский президент на польском языке.

Впрочем для Зеленского все братья и сестры, кто помогает оружием, деньгами или антироссийскими санкциями. Но поляки напоминают, что за словами президента Украины о том, как было «по-разному» стоят куда более серьезные разногласия. В Варшаве резко осуждают героизацию Киевом запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии*. Жестко критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков в Волыни.

«То как мы представляем правду, это одно, а Украинская сторона старается сфальсифицировать, поэтому я сделала листовку, о злодеяниях Украины. В этой листовке вы можете увидеть информацию, что украинцы убивали нас не только в Волыни, но и во время Варшавского восстания, а также о том, как украинские банды орудовали в Сахрыни», - сказала глава Фонда «Волынь. Мы помним» Катажина Соколовска.

Чтобы начать с чистого листа, в сейме предложили законопроект, так называемую «декларацию антибандеровской лояльности», согласно ему проживающие на территории Польши украинцы обязаны осудить УПА*. Варшаву беспокоит, что нынешняя политика Киева основывается на возвышении нацистских пособников Бандеры и Шухевича. Но несмотря на это Зеленский и Дуда анонсировали негласное «стирание» границ между своими странами.

Проект вроде бы предполагает равные условия, хотя на деле все не совсем так. Если полякам на Украине будет обеспечен почти полный карт-бланш: ведение бизнеса, социальные льготы и почти все действия наравне полноправного гражданина, то с правами украинцев в Польше чуть иначе: тем беженцам, кому уже присвоили специальные идентификационные номера, которые могли бы помочь получать госуслуги, власти уже ограничили доступ к пособиям и заявили, что теперь расходы на проживание они будут покрывать сами. Так что же задумала Варшава?

«Много говорится о том, что Польша будет активно помогать Украине интегрироваться в Европространство, Польша и Украина играет в один британский проект, создание нового Евросоюза в восточной части, отделение от Брюсселя, и выхода под контроль не столько Германии и Франции, сколько Великобритании», - объяснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Тема раздела Украины в западных СМИ не тиражируется, а польскими наоборот активно подогревается и особенно в последнее время: через свое представительство в ОБСЕ поляки с помощью США продавили программу поддержки украинских территорий. Речь о частных выделениях средств от тех, кто симпатизирует киевскому режиму. Так Варшава планирует минимизировать свои потери после возращения «исторических земель». И эту идею уже озвучивали польские политики - члены партии «право и справедливость».

«Планы партии в отношении Западной Украины давно перестали быть тайной, и практически весь мир уже знает, что Польша планирует вернуть свои исторические земли. При этом не делать это самостоятельно, а «делиться» крошками со своего стола с соседями, чтобы, как видите, они не обижались и не предъявляли законных демократических претензий», - говорится в польской газете.

Автор проиллюстрировал с кем Варшава намерена делиться: Румынии Черновицкая и Винницкая области, Польше - основная западная часть от Житомирской до Львовской. Закарпатье - Венгрии, Молдавии оставшаяся часть от Одесской. Остается вопрос, каким сценарием будет реализован план - «мягкой интеграцией» или силовым?

Ранее Польское правительство решило сократить расходы на содержание беженцев из Украины. Нововведения затронут систему выплат жителям Украины, приехавшим в Польшу, и условия предоставления им бесплатного жилья.

*Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ