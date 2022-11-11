«Не на той стороне»: адвокат Аслина о возвращении наемника на Украину

Адвокат считает, что Эйдену Аслину могли предложить что-то, от чего он не смог отказаться.

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Адвокат Павел Косован, представлявший интересы освобожденного в рамках обмена британского наемника Эйдена Аслина, собирающегося вернуться на Украину в качестве военного корреспондента, в беседе со «Звездой» заявил, что у него вряд ли будет возможность снова попасть в плен.

«Я очень расстроен и огорчен, потому что я с ним непосредственно многократно общался. Когда он находился здесь (в Донецке. - Прим. ред.), он даже изъявлял желание, что хочет сюда приехать, но только в качестве гостя. Он понял, что не на той стороне, как говорится, добра», - сказал адвокат.

По его словам, британскому наемнику Эйдену Аслину, скорее всего, предложили что-то, от чего он не смог отказаться, некий «материальный план». Как сообщил Павел Косован, у Аслина не было причин ехать на Украину.

«Вряд ли у него возможность такая опять попасть в плен», - считает адвокат Косован.

Напомним, что 9 июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое наемников из Великобритании и Марокко. Приговор был вынесен Шону Пиннеру, Эйдену Аслину, а также Сааудуну Брагиму.