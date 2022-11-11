Среди них - первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

© Фото: Кирилл Стремоусов, Телеграм

На церемонию прощания со Стремоусовым в Симферополе пришло 200 человек. Среди них - первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Замглавы администрации Херсонской области похоронили недалеко от входа на кладбище. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.

Ранее появилась информация, что похороны Стремоусова пройдут в Симферополе. Представитель близкого круга общения замглавы Херсонской области сообщил, что церемония состоится в пятницу, 11 ноября.

О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Позднее Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в результате ДТП. Президент России Владимир Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.