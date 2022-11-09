В стране и мире Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно Ирина Елагина Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. © Фото: khogov.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Кирилла Стремоусова посмертно. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга наградить орденом Мужества Кирилла Сергеевича Стремоусова, заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», - говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Кирилла Стремоусова посмертно. О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщила Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Подробности трагедии не сообщаются. Экспертное мнение и аналитика