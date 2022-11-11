На портале mos.ru теперь можно записаться добровольцем для участия в СВО

Поступившие в добровольческие отряды граждане и их семьи получат денежные выплаты, льготы и другие меры поддержки.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Записаться в добровольческий отряд теперь можно на портале мэра Москвы mos.ru. Это новая госуслуга Министерства обороны РФ. Кнопка для записи доступна на странице «Услуги» в разделе «Популярное».

Воспользоваться ею могут люди возрастом от 20 лет с подтвержденной учетной записью на портале. Важные критерии - пройденная военная служба или военные сборы.

Подходят кандидаты, проходившие службу в силовых ведомствах, занимавшиеся стрелковыми видами спорта, а также состоящие в охотничьей организации или казачьей общине. Поступившие в добровольческие отряды граждане и их семьи получат денежные выплаты, льготы и другие меры поддержки.

Ранее сообщалось, что мобилизованные в зону спецоперации на Украине начали получать денежное довольствие.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов