В Бердске простились со спасшим людей из горящего клуба «Полигон» десантником

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Бердске простились с Александром Резниковым, героем-десантником, который ценой свой жизни спасал людей из горящего здания костромского ночного клуба «Полигон». Съемочная группа «Звезды» пообщалась с друзьями и близкими героя.

«Александр служил в 67-й бригаде, в особой роте. Мы с ним дружили. Он был прекрасный человек, всегда геройски поступал, выручал своих товарищей. У него было много командировок. Уничтожал террористическую опухоль, врагов Отечества. Он ехал мимо клуба, остановил такси и спасал людей... Нам его очень не хватает. Он был лучшим другом и товарищем», - рассказал старший прапорщик Евгений Кравчук.

Всего за неделю до трагедии Александр женился. Они были знакомы с женой больше семи лет, но именно этой осенью решали-таки расписаться. Решение созрело в Костроме, куда сибиряк попал после ранения в зоне спецоперации.

«Он был очень ясный, светлый человек. Любил жизнь, очень хотел семью, детей. Мы долго шли к этому. Познакомились в 2015 году. Встречались, упорно шли к семейной жизни. И вот пришли. 28 октября мы поженились. Предложение сделал в госпитале. Встал на колено с больной ногой. Когда расписались, идем по парку. Он сказал, что счастлив, и теперь моя душа спокойна... В субботу в 2.30 он мне написал СМС: «Я тебя очень сильно люблю». А пожар начался в 2:37. Как будто чувствовал...» - рассказала жена десантника Татьяна.

Среди друзей погибшего десантника - бард Вадим Андрейченко, офицер запаса.

«Мы познакомились. Он был в Керчи, я на Перекопе. Было награждение его за Дебальцевский котел. Я был впечатлен подробностями. Котел "закрыли" 16 наших ребят, в частности, сибиряки, Александр "Тринашка", это был его позывной. Они 8 февраля, имея всего один танк без боекомплекта, БТР и БМП благодаря умелым действиям победили. Я об этом написал песню», - рассказал Андрейченко.

По словам сослуживцев, Резников не мог поступить иначе, он всегда был героем.

«Есть люди, которые тлеют как спичка, а есть которые сгорают. Вот Саня один их тех, кто умел вокруг себя людей зажечь, умел поступать по-мужски, как это было в его последний день. Я считаю, что это был гражданский и военный подвиг. Если такие люди служат в наших Вооруженных силах, то победа будет за нами. Без сомнения», - отметил друг погибшего генерал-майор запаса Александр Ханов.

Напомним, что трагедия в костромском ночном клубе «Полигон» произошла в ночь с 4 на 5 ноября, во время пожара погибли 13 человек, пятеро пострадали, порядка 250 были эвакуированы.