Эшелон мобилизованных направился в зону СВО из Костромы

В течение месяца мобилизованные ездили на полигон, где проходила боевая подготовка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новый эшелон мобилизованных из Вологодской области проводили к месту службы из Костромы. В течение месяца они ездили на полигон, где проходила боевая подготовка.

Это уже третья отправка резервистов, представители трех областей - Вологодской, Нижегородской и Костромской. Теперь все они - служащие одного мотострелкового полка.

Мобилизованных обеспечили всем необходимым. Полное обмундирование. Включая два костюма, бронежилеты, защитные кевларовые шлемы.

«Все хорошо, все отлично. Боевой дух, настрой отличный. Понимаем, куда едем. Все готовы, морально и физически», - поделился мобилизованный.

Мобилизованные прошли строем под звуки военного оркестра. Проводить защитников на территорию части пришла молодежь. Студенты, волонтеры Победы, участники костромских патриотических объединений, а также представители духовенства, власти.

До места несения службы мобилизованные едут военным эшелоном - это, по сути, обычный поезд. Но, в отличие от пассажирского, следовать до места назначения он будет без остановок.

Ранее мы рассказывали, как призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие начали получать денежное довольствие. Сумма денежного довольствия составляет не менее 195 тысяч рублей.