Свистят пули, летят гранаты: кадры подготовки резервистов в Ленобласти

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, восстанавливают свои навыки на полигоне Лужский в Ленинградской области. Занятия проходят под руководством инструкторов с боевым опытом.

Военнослужащие ведут стрельбу из гаубиц Д-20, ПТРК «Фагот», гранатометов РПГ-7, автоматов Калашникова. Занятия проходят круглосуточно и с высокой интенсивностью, пока каждый мобилизованный не отточит до автоматизма навыки обращения с оружием и техникой.

Мобилизованные получили необходимые вещи и снаряжение. Всем выдали каски, бронежилеты, оружие, теплые непромокаемые вещи и все, что требуется бойцам в зоне спецоперации. Также многие призванные в рамках частичной мобилизации получили положенные денежные выплаты как по линии Министерства обороны РФ, так и от глав субъектов.

Ранее корреспондент Александр Федорчак в сюжете «Звезды» рассказал, как мобилизованные отрабатывают элементы контрбатарейной борьбы в подмосковном Алабино.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов