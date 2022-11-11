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Подавить противника: резервисты отработали приемы контрбатарейной борьбы в Подмосковье

Александр Федорчак
14:02 11.11.2022
На полигоне в подмосковном Алабине мобилизованные восстанавливают навыки стрельбы и вождения боевых машин, а еще осваивают способы ведения разведки с помощью дронов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На площадке, где обычно проходят соревнования по «Танковому биатлону», мобилизованные отрабатывают элементы контрбатарейной борьбы. Расчеты получают координаты и прицельно бьют по условному противнику, после чего сразу меняют свои позиции.

Контрбатарейная борьба - один из важнейших элементов современной боевой работы. Всем тонкостям военнослужащих обручают опытные инструкторы. Занятия по боевой подготовке проходят практически круглосуточно.

Мобилизованные военнослужащие уже начали получать обещанное денежное довольствие. Минимальная сумма - 195 тысяч рублей. Получили и единоразовые выплаты от губернаторов своих регионов.

Следующими деньги получат мобилизованные, призванные на службу с 1 по 31 октября. Им довольствие должно прийти до 20 ноября. Деньги могут перечислить как самому военнослужащему, так и его родственникам. Все зависит от его желания.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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