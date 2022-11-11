Самолет Ил-76 впервые приземлился на снежно-ледовом аэродроме станции «Прогресс»: видео

Бортом военно-транспортного самолета на станцию были доставлены 82 пассажира и необходимые припасы.

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Впервые на снежно-ледовом аэродроме в Антарктиде приземлился самолет Ил-76. Прежде взлетно-посадочная полоса станции «Прогресс» не могла принимать тяжелые транспортные самолеты.

Но теперь новая полоса позволит намного раньше начинать сезонные работы в Антарктиде. На станцию были доставлены 82 пассажира и необходимые припасы.

Тяжелый военно-транспортный самолет массой 72 тонны используется для доставки грузов различного назначения и транспортировки техники. В марте самолеты Ил-76 ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины. Тогда груз был доставлен в белорусский Гомель из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России.