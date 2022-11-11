Раскрытые тайны НАТО и агенты Запада: чем запомнился в истории СССР разведчик Джордж Блэйк

После своего разоблачения разведчик из Британии назвал ложью слова о якобы шантажировании его со стороны Советского Союза и запугивании северокорейской тюрьмой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 11 ноября, могло бы исполниться 100 лет Джорджу Блэйку. Это легендарный разведчик, работавший на британские спецслужбы.

Но добровольно, по личным убеждениям, он перешел на сторону Советского Союза. Блэйк передал нашей стране бесценные сведения о секретных операциях НАТО, раскрыл десятки английских и американских агентов, выяснил, насколько на Западе осведомлены о военных тайнах СССР.

В истории осталось одно из последних интервью Джорджа Блэйка. Когда его разоблачили, британские коллеги были убеждены: перед вербовкой Советы шантажировали и запугивали сотрудника Ми-6 северокорейской тюрьмой. Однако, несмотря на свое уязвимое положение, он открыто назвал это ложью.

«Я сказал: "Нет, никто меня не шантажировал, никто меня не подвергал пыткам или чему-то подобному. Я совершенно добровольно предложил свои услуги"», - рассказал Блэйк в одном из интервью.

Разведчика приговорили к 40 годам британской тюрьмы. Но он сбежал из нее и смог перебраться в Советский Союз. Он жил и работал в нем под именем Георгия Ивановича Бехтера и называл Россию своей второй родиной. Полковника СВР в отставке не стало всего два года назад.

Немногим ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что разведчик Блейк не сомневался в решении работать на СССР. За три года до своей смерти Джордж Блейк записал обращение молодым коллегам из российской разведки. Он отметил, что сотрудникам СВР предстоит большая задача - спасать мир в условиях потенциально возможной ядерной войны.