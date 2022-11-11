Нарышкин заявил, что разведчик Блейк не сомневался в решении работать на СССР

Легендарный разведчик Джордж Блейк был уверен, что занимается правым делом, работая на Советский Союз.

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Знаменитый разведчик Джордж Блейк никогда не сомневался в правильности своего решения работать на Советский Союз, которое принял в начале 1950-х годов. Работа бывшего офицера британской MI6 внесла значительный вклад в обеспечение безопасности СССР.

О личности легенды ХХ века рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в документальном фильме, посвященном Блейку. Картина вышла на телеканале «Звезда» в преддверии 100 лет со дня рождения разведчика.

Как заметил Нарышник, агент был полностью уверен в том, что служит правому делу. Начав сотрудничество с внешней разведкой Советского Союза, Блейк поспособствовал решению нескольких крупных задач в сфере безопасности государства.

«У него не было никаких сомнений, что, может быть, следовало избрать иную жизнь», - заметил директор СВР.

За три года до своей смерти Джордж Блейк записал обращение молодым коллегам из российской разведки. Он отметил, что сотрудникам СВР предстоит большая задача - спасать мир в условиях потенциально возможной ядерной войны. Он добавил, что верит в бескорыстие и профессионализм разведчиков, самоотверженно служащих общему делу.