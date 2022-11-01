Американские военные «обстреляли» детей конфетами из HIMARS
Американские военные в штате Оклахома угостили детей сладостями в честь Хеллоуина необычным способом - они выстрелили конфетами из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кадры были опубликованы в Twitter на официальной странице базы Форт-Силл, где и проходила праздничная акция.
«Как еще вы могли бы ожидать, что мы будем давать детям конфеты на Хеллоуин? Открыть огонь!!!» - говорится в публикации.
Летом стало известно, что в пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине войдут новые реактивные системы залпового огня HIMARS. Однако в Вашингтоне заверили, что в Киеве пообещали не использовать данное оружие для ударов по территории России.
Накануне ВСУ обстреляли спальный район Алчевска в Луганской Народной Республике. В результате произошедшего была разрушена гостиница, один человек пропал без вести.