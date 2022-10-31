«Есть пропавший без вести»: кадры гостиницы в Алчевске в ЛНР после удара ВСУ

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Глава администрации Алчевска в ЛНР рассказал о последствиях удара ВСУ по городу. Он записал видео на фоне разрушенной гостиницы.

По словам Альберта Апшева, объект находится в спальном районе города, и никаких военных объектов здесь нет.

«Украинские националисты вновь нанесли удар по мирному городу Алчевск. Разрушили гостиницу “Металлург”. Абсолютно гражданская инфраструктура», - сказал он.

Глава администрации добавил, что один человек пропал без вести. В настоящий момент сотрудники экстренных служб занимаются его поиском, коммунальные службы занимаются очисткой прилегающих территорий.

Ранее ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре в Запорожской области. Там проживали где сотрудники Росэнергоатома, однако в момент ЧП их в здании не было.