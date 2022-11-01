Взрывная работа: кадры саперной подготовки резервистов в Калининградской области

Занятия с резервистами проходят под руководством опытных инструкторов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигонах Балтфлота в Калининградской области военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации на Украине, обучают взрывному делу.

Занятия с резервистами проходят под руководством опытных инструкторов. Военнослужащим объясняют, как правильно рассчитать количество взрывчатого вещества, необходимого для того, чтобы произвести подрыв деревянных, бетонных и железобетонных конструкций.

Мобилизованных учат обезвреживать найденные мины и изготавливать боевой заряд. Особое внимание уделяется использованию возможностей беспилотника для корректировки огня и управления боем.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор» ЗВО в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов