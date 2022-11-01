Армия С ревом и пламенем: кадры работы ЗРК «Тор» в зоне спецоперации «Тор» способен обнаружить сразу 40 целей. При этом при необходимости он может вести огонь на ходу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор» ЗВО - они выполняют задачи в ходе специальной военной операции. «В ходе проведения специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве добавили, что «Тор» способен обнаружить сразу 40 целей. При этом при необходимости он может вести огонь на ходу. Этот ЗРК может стрелять сразу по четырем целям - или, чтобы повысить вероятность поражения, выпустить четыре ракеты по одной. Как уточнили в МО РФ, подразделения ПВО Западного военного округа успешно уничтожили сотни различных целей. Ранее летчик Су-35С рассказал, как уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика