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С ревом и пламенем: кадры работы ЗРК «Тор» в зоне спецоперации

10:47 01.11.2022
«Тор» способен обнаружить сразу 40 целей. При этом при необходимости он может вести огонь на ходу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор» ЗВО - они выполняют задачи в ходе специальной военной операции.

«В ходе проведения специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что «Тор» способен обнаружить сразу 40 целей. При этом при необходимости он может вести огонь на ходу. Этот ЗРК может стрелять сразу по четырем целям - или, чтобы повысить вероятность поражения, выпустить четыре ракеты по одной. 

Как уточнили в МО РФ, подразделения ПВО Западного военного округа успешно уничтожили сотни различных целей.

Ранее летчик Су-35С рассказал, как уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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