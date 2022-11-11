В Кремле не фиксируют изменений позиции Киева по переговорам с Москвой

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В Кремле не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Киева по переговорам с Москвой - Украина не выражает никакого желания начинать процесс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не фиксируем. Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», - заявил Песков.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость и готовность к переговорам с Россией. Автор материала полагает, что таким образом США пытаются привлечь на сторону официального Киева другие страны.