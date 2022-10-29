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МИД РФ: Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае

Анастасия Бобылева
09:12 29.10.2022
В дипломатическом ведомстве надеются на укрепление российско-китайских отношений «упрочение традиционной дружбы между народами» России и КНР.
МИД РФ: Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали переизбрание китайского лидера Си Цзиньпина на должность генерального секретаря КПК. В ведомстве отметили, что это показатель его политического авторитета. Также представители МИД заявили, что Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае.

«В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае. Желаем нашим партнерам новых успехов и готовы совместно работать в целях дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, упрочения традиционной дружбы между народами наших стран», - цитирует РИА Новости комментарий ведомства.

На прошлой неделе на двадцатом съезде коммунистической партии страны Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Кроме того, он в третий раз подряд занял пост председателя Военного совета ЦК КПК.

По словам представителей МИД РФ, в докладе китайский лидер подчеркнул достижения КНР за последние годы. Например, он отметил, что в Китае удалось искоренить крайнюю бедность и построить «общество средней зажиточности», а также укрепить положение Китая на международной арене.

Также Цзиньпин рассказал о дальнейших планах, как указали в дипломатическом ведомстве. К середине века Китай хотят сделать сильным современным социалистическим государством.

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