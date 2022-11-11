МО РФ показало уничтожение РСЗО «Град» украинских боевиков ударным беспилотником
В Минобороны России уточнили, что был уничтожен не только вражеский «Град», но и скрытый склад с боекомплектом к нему.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением пусковой установки РСЗО «Град» украинских боевиков российским ударным беспилотником.
Как уточнили в МО РФ, расчет нашего беспилотника обнаружил вражеский «Град», совершивший залп и отправившийся к месту скрытого перезаряжания.
В российском оборонном ведомстве заявили, что расчетом ударного БПЛА был уничтожен как сам «Град», так и скрытый склад с боекомплектом к нему.
Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов