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МО РФ показало уничтожение РСЗО «Град» украинских боевиков ударным беспилотником

11:18 11.11.2022
В Минобороны России уточнили, что был уничтожен не только вражеский «Град», но и скрытый склад с боекомплектом к нему. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с уничтожением пусковой установки РСЗО «Град» украинских боевиков российским ударным беспилотником. 

Как уточнили в МО РФ, расчет нашего беспилотника обнаружил вражеский «Град», совершивший залп и отправившийся к месту скрытого перезаряжания.

В российском оборонном ведомстве заявили, что расчетом ударного БПЛА был уничтожен как сам «Град», так и скрытый склад с боекомплектом к нему. 

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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