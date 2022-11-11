Армия МО РФ показало уничтожение РСЗО «Град» украинских боевиков ударным беспилотником В Минобороны России уточнили, что был уничтожен не только вражеский «Град», но и скрытый склад с боекомплектом к нему. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с уничтожением пусковой установки РСЗО «Град» украинских боевиков российским ударным беспилотником. Как уточнили в МО РФ, расчет нашего беспилотника обнаружил вражеский «Град», совершивший залп и отправившийся к месту скрытого перезаряжания. В российском оборонном ведомстве заявили, что расчетом ударного БПЛА был уничтожен как сам «Град», так и скрытый склад с боекомплектом к нему. Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика