В стране и мире Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти Алексей Курильченко Увидев фотографии подберезовиков, мужчина решил посетить Удельный парк, но вместо грибов вынес оттуда жутковатые фотографии. © Фото: Вконтакте. Грибы и Грибники СПб Читайте нас на: Житель Санкт-Петербурга Антон Кубышкин решил прогуляться по Удельному парку, вдохновившись фотографиями грибов, которые собрали другие посетители парка. Однако вместо россыпи подберезовиков он нашел лишь одну сыроежку... и множество челюстей, рассыпанных по всей территории парка. Удивительной и жуткой находкой грибник поделился в соцсетях. «Цель была найти грибы. Из знакомых мне съедобных я нашел только останки какого-то гриба с трубчатым гименофором. Ну и одну сыроежку. Но больше всего меня поразили челюсти, разбросанные по парку. Что это? Откуда в парке челюсти? Какие ваши версии?» - написал Антон. © ВКонтакте. Грибы и Грибники СПб Один из пользователей ВК отметил, что это были лишь слепки челюстей. Другой отметил, что рядом с парком находится зубная клиника. «Это слепки, возможно, где-то недалеко делают протезы и безответственно относятся к утилизации отходов», - написали в комментариях. © ВКонтакте. Грибы и Грибники СПб В 2020 году любители «тихой охоты» Московской области этой осенью стали замечать необычные грибы, испускающие «слезы» кроваво-красного цвета. В региональном комитете лесного хозяйства объяснили это жуткое явление. Экспертное мнение и аналитика © ВКонтакте. Грибы и Грибники СПб