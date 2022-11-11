Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Увидев фотографии подберезовиков, мужчина решил посетить Удельный парк, но вместо грибов вынес оттуда жутковатые фотографии.
© Фото: Вконтакте. Грибы и Грибники СПб
Житель Санкт-Петербурга Антон Кубышкин решил прогуляться по Удельному парку, вдохновившись фотографиями грибов, которые собрали другие посетители парка. Однако вместо россыпи подберезовиков он нашел лишь одну сыроежку... и множество челюстей, рассыпанных по всей территории парка. Удивительной и жуткой находкой грибник поделился в соцсетях.