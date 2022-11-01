Генштаб: более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды с начала спецоперации

Речь идет как о добровольцах, отправившихся в зону СВО в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто примкнул к добровольческим отрядам.

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Более 15 тысяч человек записались в добровольцы для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов в Совете Федерации.

«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек», - сказал он.

По словам Туляганова, в их число входят как те, кто, не дожидаясь повестки, сам отправился в зону специальной военной операции во время частичной мобилизации, так и те, кто примкнул к добровольческим отрядам по собственному желанию до нее.

Накануне, 31 октября, официальный представитель Минобороны России сообщил о прекращении вручения повесток и завершении мероприятий частичной мобилизации. Теперь военкоматы будут набирать для участия в спецоперации добровольцев и кандидатов в контрактники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов