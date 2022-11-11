США запросили у РФ сведения о местонахождении осужденной Грайнер

© Фото: Pan Yulong XinHua Globallookpress

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон запросил у Москвы сведения о местонахождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. При этом американские власти, с его слов, дали понять, что рассчитывают на обеспечение девушке достойных условий заключения.

«Мы направили формальное обращение, в котором запросили дополнительную информацию о ее местонахождения и разъяснили свои ожидания относительно условий ее заключения, что они будут достаточными и настолько благоприятны, насколько это возможно», - цитирует РИА Новости слова Прайса.

Ранее Бриттни Грайнер, которая была осуждена на девять лет за контрабанду наркотиков, направили в колонию из СИЗО. Отмечалось, что адвокат американской спортсменки не был информирован ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется.