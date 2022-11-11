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The Information: Илон Маск допустил банкротство Twitter

Елизавета Потейчук
00:56 11.11.2022
В следующем году компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов», отметил бизнесмен.
The Information: Илон Маск допустил банкротство Twitter
© Фото: Muhammad Ata Keystone Press Agency Globallookpress
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что банкротство социальной сети Twitter не исключено. Это может произойти, по его словам, если приобретенный ресурс не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит.

«Банкротство не исключено», - приводит издание The Information слова Маска.

Кроме того, предприниматель проинформировал сотрудников Twitter, что в следующем году компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов», говорится в материале.

Ранее Илон Маск предписал сотрудникам Twitter работать в офисе минимум 40 часов в неделю, отменив удаленную работу. Таким образом бизнесмен готовится к трудному пути во имя успеха и хочет, чтобы подписки составляли половину дохода Twitter.

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