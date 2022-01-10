Проклова подтвердила, что находится в реанимации в московской больнице

Актриса Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации в одной из московских клиник. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва». Больше никаких подробностей артистка не сообщила.

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», - рассказала Проклова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в понедельник, 10 января, Елену Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Утверждалось, что она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре артистку перевели в реанимацию. По информации СМИ, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.