«Пуск произвел»: как Су-30СМ и Су-35С прикрывают бомбардировщики и штурмовики ВКС РФ

В ходе боевого вылета истребителей был обнаружен и уничтожен самолет националистов.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции. В процессе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских националистов.

Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника. Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее МО демонстрировало кадры ракетных авиационных ударов по военным объектам и технике боевиков. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков Су-25 с малых высот. В результате работы авиации замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника врага были успешно уничтожены.