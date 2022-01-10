Дорога домой: как Минобороны России помогает россиянам покинуть Казахстан

Очередной военно-транспортный Ил-76 взлетает из аэропорта Алма-Аты. Россияне, отдыхавшие в Казахстане, возвращаются в Москву. Кроме того, самолет Минобороны РФ доставил иностранных дипломатов в Подмосковье. Этот отдых они запомнят надолго, и совсем не как новогодние каникулы.

С вышки диспетчерского пункта, почти с высоты птичьего полета, аэропорт просматривается со всех сторон. Отсюда за любым развитием событий следят российские миротворцы. Воздушная гавань Алма-Аты охраняется ульяновскими десантниками.

Бойцы внимательно считают пассажиров и записывают их паспортные данные. Затем, уже в зале ожидания обеспечивают убывающих водой. Сегодня на каждый борт собирали не менее 140 человек, так что ждать приходилось достаточно долго. Но что такое несколько часов ожидания, по сравнению с долгожданной дорогой домой. Рейхан Ерлиташ прилетела в Алма-Ату к отцу, на отдых, но даже не успела выйти из самолета. Как раз в этот час боевики пытались захватить аэропорт.

А дальше уже стандартный для убывающих путь: автобус, и вот уже борт самолета. Здесь тоже без наших миротворцев и летчиков никак. Забраться на аппарель совсем не просто, бойцы помогают и мамам с колясками, и молодежи с горнолыжными сумками, за что закономерно получают девичью улыбку, и прощальный жест.

Российские миротворцы сопровождают улетающих в Россию с самого начала, от самого входа в аэропорт, вплоть до того, как все уже расселись в транспортный Ил-76. Они помогают на любой стадии прохождения этого долгого пути домой.

Ну и в целом, безопасность на всей территория аэропорта — это тоже забота российских миротворцев. Подразделение поднято по тревоге, молниеносная загрузка в БТРы, и к месту, откуда получен сигнал о нападении.

Периметр аэропорта нашими миротворцами уже тщательно изучен, и даже существуют определенные нормативы. По получению сигнала тревоги, еще неэкипированные бойцы, должны оказаться в любой, даже самой отдаленной точке огромного аэропорта не более чем за пять, семь или десять минут.

Конечно, все это тренировка, и такие проводятся постоянно. Ульяновские десантники охраняют аэропорт Алма-Аты круглосуточно, в три смены.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов