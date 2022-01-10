Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Дорога домой: как Минобороны России помогает россиянам покинуть Казахстан

Константин Исаев
18:23 10.01.2022
Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву 146 российских граждан из Алма-Аты.
Дорога домой: как Минобороны России помогает россиянам покинуть Казахстан
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Очередной военно-транспортный Ил-76 взлетает из аэропорта Алма-Аты. Россияне, отдыхавшие в Казахстане, возвращаются в Москву. Кроме того, самолет Минобороны РФ доставил иностранных дипломатов в Подмосковье. Этот отдых они запомнят надолго, и совсем не как новогодние каникулы.

С вышки диспетчерского пункта, почти с высоты птичьего полета, аэропорт просматривается со всех сторон. Отсюда за любым развитием событий следят российские миротворцы. Воздушная гавань Алма-Аты охраняется ульяновскими десантниками.

Бойцы внимательно считают пассажиров и записывают их паспортные данные. Затем, уже в зале ожидания обеспечивают убывающих водой. Сегодня на каждый борт собирали не менее 140 человек, так что ждать приходилось достаточно долго. Но что такое несколько часов ожидания, по сравнению с долгожданной дорогой домой. Рейхан Ерлиташ прилетела в Алма-Ату к отцу, на отдых, но даже не успела выйти из самолета. Как раз в этот час боевики пытались захватить аэропорт.

А дальше уже стандартный для убывающих путь: автобус, и вот уже борт самолета. Здесь тоже без наших миротворцев и летчиков никак. Забраться на аппарель совсем не просто, бойцы помогают и мамам с колясками, и молодежи с горнолыжными сумками, за что закономерно получают девичью улыбку, и прощальный жест.

Российские миротворцы сопровождают улетающих в Россию с самого начала, от самого входа в аэропорт, вплоть до того, как все уже расселись в транспортный Ил-76. Они помогают на любой стадии прохождения этого долгого пути домой.

Ну и в целом, безопасность на всей территория аэропорта — это тоже забота российских миротворцев. Подразделение поднято по тревоге, молниеносная загрузка в БТРы, и к месту, откуда получен сигнал о нападении.

Периметр аэропорта нашими миротворцами уже тщательно изучен, и даже существуют определенные нормативы. По получению сигнала тревоги, еще неэкипированные  бойцы, должны оказаться в любой, даже самой отдаленной точке огромного аэропорта не более чем за пять, семь или десять минут.

Конечно, все это тренировка, и такие проводятся постоянно. Ульяновские десантники охраняют аэропорт Алма-Аты круглосуточно, в три смены.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:49 Спорт
Джокович приступил к первой тренировке перед Australian Open
14:12 Армия
Видео
В Подмосковье прошло прощание с бывшим начальником Генштаба ВС РФ Квашниным
12:17 В стране и мире
Видео
В Женеве стартовали российско-американские переговоры по гарантиям безопасности
09:49 В стране и мире
Видео
«Только в фильмах такое видел»: россиянин рассказал о спецоперации по эвакуации из Казахстана
10:58 Армия
Поставки зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» в ЮВО распланированы до 2025 года
Популярное
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
National Interest назвал бесполезные для НАТО «страны-иждивенцы»
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Видео
Оперативность и достоверность: Шойгу рассказал о месте Департамента информации в эпохе возрождения армии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.