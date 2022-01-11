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В МИД России оценили действия ОДКБ в Казахстане

Анна Назайкина
10:06 11.01.2022
Миротворческий контингент был направлен в страну по решению Совета коллективной безопасности организации, которое было принято 6 января.
В МИД России оценили действия ОДКБ в Казахстане
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Государства Организации Договора о коллективной безопасности действовали профессионально, в правовом поле в Казахстане. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Самое печальное: они (западные партнеры) не читали Договора о коллективной безопасности, в котором четко прописано то, что как раз их больше всего волнует, только прописано было с 1992 года, то есть те взаимоотношения поддержки друг друга, в том числе и с участием, с использованием вооруженных сил, которые прописаны были уже после того, как страны обрели независимость», - сказала дипломат в эфире «СоловьевLIVE».

Напомним, что миротворческий контингент ОДКБ направили в Казахстан по решению Совета коллективной безопасности организации, которое было принято 6 января 2022 года, для нормализации обстановки в республике.

Впоследствии президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что ОДКБ показала свою востребованность в качестве эффективной организации. Также сегодня стало известно, что миссия миротворческого контингента успешно завершилась, через два дня начнется поэтапный вывод сил из страны.

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