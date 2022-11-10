В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Херсонской области запретили продажу алкоголя в розницу

Анастасия Бобылева
09:45 10.11.2022
Указ врио губернатора региона запрещает продавать алкогольную и спиртосодержащую продукцию на территории области.
В Херсонской области запретили продажу алкоголя в розницу
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
Читайте нас на:

В Херсонской области запретили продажу розничного алкоголя в магазинах и в заведениях общепита, размещенных в многоквартирных домах. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подписал указ, текст которого опубликован в Telegram-канале администрации Генического района.

«Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области», - говорится в тексте.

Помимо этого, продажа алкоголя запрещена в заведениях общественного питания, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства, об этом сообщает РИА Новости.

Штраф за нарушение указа для физических лиц составит до 50 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч. За исполнением указа будет следить полиция.

Ранее Сальдо подтвердил факт смерти в ДТП замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Врио губернатора выразил свои соболезнования по этому поводу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:36 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Екатеринбурге
05:14 Армия
Видео
«Отработал, правым отошел»: кадры уничтожения опорных пунктов националистов экипажами Ка-52
01:53 В стране и мире
Байден предложил проверить Маска на сотрудничество с другими странами
22:25 В стране и мире
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
18:05 Армия
Видео
Шойгу: мобилизованных необходимо размещать в тыловых районах СВО перед отправкой на передовую
Популярное
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.