В Херсонской области запретили продажу алкоголя в розницу

Указ врио губернатора региона запрещает продавать алкогольную и спиртосодержащую продукцию на территории области.

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В Херсонской области запретили продажу розничного алкоголя в магазинах и в заведениях общепита, размещенных в многоквартирных домах. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подписал указ, текст которого опубликован в Telegram-канале администрации Генического района.

«Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области», - говорится в тексте.

Помимо этого, продажа алкоголя запрещена в заведениях общественного питания, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства, об этом сообщает РИА Новости.

Штраф за нарушение указа для физических лиц составит до 50 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч. За исполнением указа будет следить полиция.

Ранее Сальдо подтвердил факт смерти в ДТП замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Врио губернатора выразил свои соболезнования по этому поводу.