В стране и мире Сальдо подтвердил смерть Стремоусова и выразил соболезнования Алексей Курильченко Врио главы Херсонской области пообещал оказать поддержку детям чиновника. © Видео: Telegram, Владимир Сальдо © Фото: Владимир Сальдо, Телеграм Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о смерти замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Он выразил соболезнования родным и близким чиновника. «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области... Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», - заявил Сальдо в своем Telegram-канале. О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник. Затем информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на водителя чиновника. Также источник RT подтвердил информацию о произошедшей трагедии. Известно, что он погиб в автомобильной аварии. Подробности трагедии не сообщаются. Информация о смерти замглавы региона не является официальной. Экспертное мнение и аналитика