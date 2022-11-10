От Туманного Альбиона до немецких земель: в Европе новые волны забастовок

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Массовая забастовка объявлена в Великобритании. Как пишет Guardian, в конце ноября на улицы выйдут работники 150-ти университетов страны. Преподаватели намерены требовать улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Бельгия протестует уже несколько дней. Недовольные жители требуют от властей снизить цены на газ и электричество. По мнению митингующих, они во многом раздуты искусственно и работают на интересы акционеров крупных энергетических компаний. В то время как обычные граждане пытаются хоть как-то выжить.

Резким падением уровня жизни недовольны и в Германии. Один из крупнейших профсоюзов страны организовал забастовку сотрудников 80-ти компаний. Рабочие вышли на митинг протеста с красными флагами и плакатами с надписью «8 процентов» - именно такую прибавку к зарплате они требуют. Однако федеральное правительство пока предложило им только единовременную выплату в три тысячи евро. Профсоюзы принимать это отказались.

Протесты в европейских странах - явление не редкое. Ранее несогласие с ростом цен на топливо и продукты, а также с повышением пенсионного возраста и требования повысить зарплаты и социальные выплаты стали основными требованиями протестующих во Франции. Тогда «марш против дороговизны жизни» собрал 140 тысяч протестующих.