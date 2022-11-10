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В Японии автобус с 16 детьми врезался в заросли деревьев

Анастасия Бобылева
08:44 10.11.2022
По имеющимся данным, водитель не вписался в поворот на извилистой дороге.
В Японии автобус с 16 детьми врезался в заросли деревьев
© Фото: Richard Atrero de Guzman, AFLO, Globallookpress
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Микроавтобус с 16 детьми попал в ДТП в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Авария произошла около половины десятого утра по местному времени в префектуре Миэ. Дети отправились на экскурсию, вместе с ними ехали воспитатели. Всего в автобусе было 19 человек.

В районе Минамиисэ, где произошел инцидент, дорога была извилистой, с движением по одной полосе в обе стороны. Водитель, предположительно, не справился с управлением на повороте, пересек встречную полосу и въехал в заросли деревьев.

Сам он при этом не пострадал, о состоянии пассажиров информации нет. Нет также данных о госпитализации кого-то из детей.

Ранее произошло страшное ДТП в Турции. В результате инцидента погибли три человека, еще двадцать семь были ранены.

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