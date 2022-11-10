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В США тропический шторм усилился до уровня урагана

Анастасия Бобылева
07:45 10.11.2022
Порывы ветра урагана достигают около 120 км/ч, он движется к центральной части Флориды.
В США тропический шторм усилился до уровня урагана
© Фото: Modis, Noaa, Globallookpress
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Шторм «Николь» у берегов США усилился и стал ураганом. Об этом говорят данные на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.

По информации центра, скорость ветра урагана достигает 75 миль в час, что соответствует 120,7 километра в час. Он движется к центральной части Флориды.

«Николь» начался у северно-западной части Багамских островов в среду и соответствовал статусу тропического шторма. Ему присвоили имя, так как скорость сопровождающего ветра достигла 62 километров в час. Когда этот показатель превышает 119 километров в час, шторм переквалифицируется в ураган.

Ранее на США обрушился ураган «Ида». Позже он ослаб до тропического шторма, однако от урагана успели погибнуть 82 человека. Больше всего от стихии пострадали в Луизиане, где около двух миллионов человек остались без света и тепла.

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