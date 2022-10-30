ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку 30 октября

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Три населенных пункта Донецкой народной республики: Донецк, Ясиноватая и Еленовка - пострадали от массированного обстрела со стороны ВСУ 30 октября. О новой атаке украинских вооруженных формирований сообщил представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Кроме того, сегодня в 16.15-16.25 мск ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка. Практически одновременно, пять снарядов калибром 152 миллиметра были сброшены на Еленовку.

Напомним, что накануне ВСУ выпустили по двум городам ДНР более 20 снарядов, в том числе натовского калибра, в течение полутора часов.