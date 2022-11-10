В стране и мире Украинские боевики атаковали Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS Елизавета Потейчук По данным представительства ЛНР в СЦКК, националисты выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. © Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинские националисты подвергли обстрелу населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике. Как сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS. «Зафиксированы обстрелы: 01.34 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее украинские националисты нанесли артиллерийский удар по территории Запорожья. Атаке подвергся колледж Мелитопольского государственного университета имени А.С. Макаренко. Экспертное мнение и аналитика